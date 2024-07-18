نهارات الصيف في ممزر دبي

حتى في أيام الحر الشديد تجد دبي طريقتها للترحيب بزوارها، وتخفيف وطأة الحرارة المرتفعة عنهم، فتستقبلهم في مياهها، سابحين أو غاطسين أو متنزهين على الدراجات المائية، في جوّ من المتعة ونفض عناء اليوم الحار.

على شاطئ ممزر دبي يتوافد الزوار في الصباح الباكر وفي المساء، لاختبار الماء الذي ينجح دائماً في تغيير المزاج، والتخلص من دبق الرطوبة، وصنع نهار مناسب في مدينة لا تكفّ عن تدليل أهلها وزوارها في كل الأيام، على اختلاف الفصول وأمزجة الطقس.