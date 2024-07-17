مدينة ألمانية تغيّر اسمها احتفاء بـ «​​تايلور سويفت»

قامت مدينة جيلسنكيرشن الألمانية، التي كانت يوماً ما مرادفاً لصناعة الفحم والصلب في البلاد، بتغيير اسمها بشكل مؤقت ليصبح «سويفتكيرشن»، وذلك تكريماً لملكة البوب، تايلور سويفت، التي من المقرر أن تزور المدينة، لتقدم ثلاثة عروض فنية هذا الأسبوع.

وقامت مدينة جيلسنكيرشن منذ مطلع شهر يوليو الجاري، بوضع ما يصل إلى 30 لافتة صفراء لاسم المدينة الجديد، الذي صار «سويفتكيرشن»، كوسيلة للترحيب بعشرات الآلاف من عشاق المغنية الشهيرة المنتظر وصولهم، إلا أن هناك عدداً من اللافتات التي تعرّضت للتخريب أو الاختفاء منذ ذلك الحين.

وكانت طالبة في إحدى المدارس تقدمت بطلب قوبل بالموافقة، لإعادة تسمية جيلسنكيرشن لفترة قصيرة، طوال فترة إقامة حفلات سويفت الثلاث، إلا أن الحملة لم تلقَ رداً حماسياً من الجميع.

وكانت المدينة، أخيراً، تحت الأضواء، لكونها إحدى المدن المضيفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».