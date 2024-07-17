«برواز دبي».. أيقونة في الأعالي

في دبي فقط تجد «بروازاً» يصلح لكل صورة، صورة مع الأهل، صورة في يوم عطلة هادئ، صورة لزائر جاء يعمل ويبني حياته هنا، أو جاء سائحاً يزور مدينة الأعاجيب دبي التي كان يراها في التلفزيون.

«البرواز» الذي يحتضن كل هذه المعالم والمشاهد الأيقونية في إمارة تعدَّدت أيقوناتها حتى لم تعد تحيط بها كاميرات المصورين.

«برواز دبي» صورة وسط الصورة، درج عالٍ يصعد نحو إحدى معجزات المدينة التي لا تكفّ عن صنع المعجزات. وهنا عائلة تلتقط صورة تذكارية لها، لتقول: «كنّا هنا ذات يوم. مررنا من دبي».