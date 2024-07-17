الأميركيات أقرب للموت من رجالهن بسبب «رداءة المستشفيات»

كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة، أن النساء المسنات أكثر عرضة للوفاة بعد إجراء جراحات استبدال شرايين القلب، مقارنة بالرجال المسنين، وأرجعت السبب في ذلك إلى تراجع جودة المستشفيات التي تحال إليها المريضات لإجراء الجراحة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة ميتشيغن الأميركية، أن فرص إحالة المريضات اللاتي تزيد أعمارهن على 65 عاماً إلى مستشفيات متدنية الجودة في الولايات المتحدة لإجراء جراحات استبدال شرايين القلب تزيد بنسبة 26%، مقارنة بالمرضى الرجال، مع تعريف المستشفيات متدنية الجودة، بأنها المستشفيات التي ترتفع فيها معدلات وفاة المرضى خلال شهر من تلقي العلاج.

وذكرت الدراسة أن 7% من المريضات المسنات يفارقن الحياة بعد إجراء جراحات استبدال الشرايين في مستشفيات متدنية الجودة في الولايات المتحدة مقابل 5% للرجال.