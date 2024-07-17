نادي سيدات الشارقة يستقبل الصيف بـ 4 مخيمات صيفية

أطلق نادي سيدات الشارقة وفروعه الثمانية في المنطقتين الوسطى والشرقية، عدداً من المخيمات الصيفية، التي تستمر حتى 29 أغسطس، وذلك انسجاماً مع جهوده المتواصلة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتنمية مهارات الأطفال من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات المتنوعة.

وينظم النادي أربعة مخيمات صيفية، تضم عدداً من الأنشطة الترفيهية والتعليمية والحِرفية، إضافة إلى التمارين الرياضية

وتستهدف فئات ومراحل عمرية مختلفة، وهي: مخيم الأيادي الصغيرة للفنون (من ثلاث إلى خمس سنوات)، ومخيم عجائب الصيف (من 6 إلى 8 سنوات)، ومخيم الصيف لليافعات (من 11 إلى 16 سنة)، وعالم من الألوان (من 6 إلى 8 سنوات).

ويقام المخيم في كولاج مركز المواهب والمجمع الرياضي، التابع للمقر للرئيس، كما يستضيف عدداً من مرافق النادي الأخرى.