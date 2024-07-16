سفاح نساء كينيا قتل 42 سيدة أولاهن زوجته

ألقت الشرطة الكينية القبض على شخص يشتبه في أنه قاتل سفاح على خلفية اكتشاف جثث نساء مشوهة في مستودع للقمامة في العاصمة نيروبي.

وقال محققون، إن الرجل (33 عاماً) اعتقل، مساء أول من أمس، أثناء مشاهدته نهائي بطولة أوروبا في أحد المقاهي. وأفاد المحققون بأن المشتبه فيه اعترف بقتل 42 امرأة، ثم تقطيعهن ووضع أشلائهن في أكياس بلاستيكية قبل أن يلقي بها في محجر سابق في أحد أحياء نيروبي.

وقال محمد أمين، رئيس إدارة المباحث الجنائية: «إننا نتعامل مع مريض نفسي، قاتل عتيد لا يحترم الحياة الإنسانية».

وبدأت التحقيقات، يوم الجمعة الماضي، بعد العثور على أشلاء جثث في مستودع النفايات. وبحلول أول من أمس، عثرت الشرطة على أشلاء تسع نساء تراوح أعمارهن بين 18 و30 عاماً.

وقال أمين، إن المشتبه فيه أفاد بأن ضحيته الأولى كانت زوجته، حيث قام بخنقها وتقطيع جثتها، واستمر في فعل الشيء نفسه مع النساء الأخريات.

وتعقب المحققون الشخص من خلال الهاتف المحمول لآخر ضحاياه. وأفادت تقارير بأنه كان يقيم على بعد 100 متر فقط من مستودع النفايات. وعثرت الشرطة على ساطور وأكياس بلاستيكية ومتعلقات خاصة بالضحايا في منزل الرجل. وعند اعتقاله، تردد أنه كان يبحث عن ضحيته التالية.