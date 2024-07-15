حملوا حقائبهم ومشوا في الماء.. عقاب فريد للسياح في اليونان

هؤلاء الذين في الصورة ليسوا مهاجرين غير شرعيين تقطعت بهم السبل كالعادة وغرق أكثرهم في الماء. بل هم سياح بكامل قيافتهم سيطرت الفوضى على رحلتهم البحرية في اليونان عندما طُلب منهم النزول من السفينة ودخول البحر بأمتعتهم للوصول إلى المكان المقصود.

وأظهرت مقاطع فيديو السياح يعبرون المياه التي غطت أجسامهم حتى الرقبة وهم يحملون حقائبهم على الأكتاف ليشقوا طريقهم إلى شاطئ في جزيرة كريت.

وذكرت تقارير محلية أنهم أجبروا على دخول المياه بعد أن حظر المسؤولون استخدام منصة عائمة تسهل عملية انتقالهم من السفينة إلى البر مباشرة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليونانية فرضت وزارة الشحن حظرا على استخدام المنصات العائمة خوفا من السياحة المفرطة في الجزيرة.

وفي مايو، نزل المتظاهرون الغاضبون إلى شوارع العاصمة اليونانية للتعبير عن غضبهم من الأعداد المتزايدة من السياح.

