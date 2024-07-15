طبيبة أسنان تحذّر من 6 ترندات خطيرة على تيك توك

بعد تزايد ظاهرة الوثوق بالنصائح المتداولة عبر مواقع التواصل للعناية بالأسنان منزلياً، حذّرت طبيبة أمريكية من مخاطر تطبيق 6 حيل منزلية بعدما تحولت إلى تريندات عبر تيك توك.

وقالت الدكتورة سميتا ميهرا لصحيفة نيوزويك إن 1 من بين 5 بالغين أمريكيين يلجأ إلى تيك توك بدلاً من استشارة الطبيب.

ونبهت ميهرا إلى مخاطر 6 ترندات على تيك توك لأنها تعتبر من أخطر الاتجاهات في مجال طب الأسنان:

1. بَرْد الأسنان

نبّهت من اللجوء إلى مبرد الأظافر لبرد الأسنان بهدف جعلها متساوية وعلى ارتفاع واحد، إضافة إلى انتشار فيديوهات عن خلع الأسنان في المنزل في محاولة لتقويمها وتوسيع المجال للأسنان الأخرى غير المتناسقة.

وأكّدت أن الأسنان لا تتجدّد كالأظافر، كما أن بردها منزلياً يتسبب في إضعافها، مع أضرار لا يمكن إصلاحها، إضافة إلى اختلال الأسنان ومشاكل في مضغ الطعام بشكل صحيح.

2. تبييض الأسنان منزلياً

أكثر من 300 ألف مرة استخدمت حيل تنظيف الأسنان من خلال هاشتاق #teethwhitening، وجميعها كانت غير فعالة وغالباً ما تكون خطيرة.

تتضمن العديد من طرق التبييض المنزلية استخدام صودا الخبز الي يؤدي إلى تآكل الطبقات الكلسية للأسنان ما يتسبب بزيادة حساسية الأسنان وارتفاع خطر التسوس المصحوب بحروق كيميائية.

3. ثقب الشفاه في المنزل

هذه الخطوة من أخطر الترندات، لذلك دعت الطبيبة إلى اللجوء لمختص بالوشم والثقوب، لأن الفم بيئة خصبة للبكتيريا، وإجراء الثقب في بيئة غير معقمة يزيد من خطر الإصابة بكل أنواع العدوى.

وبصرف النظر عن نمو البكتيريا، فإن النزيف وتلف الأعصاب أو العضلات هي عواقب محتملة، فضلاً عن إحداث ندوب دائمة أو حتى وصول الأذى والتورم إلى مجرى الهواء والتنفس.

4. حشوات الأسنان منزلياً

وفقاً للمركز الوطني للإحصاءات الصحية، فإن ما يقرب من 91% بالمائة من البالغين لديهم حشوة أسنان واحدة على الأقل، لكن الكارثة عندما يحل الشخص مكان الطبيب ويزرع الحشوة بنفسه.

وتنتشر عبر توك توك مقاطع فيديو تعلن عن أدوات الحشو في المنزل، أو تستخدم مستلزمات غير طب الأسنان تشكل خطورة على صحة الفم لعدد من الأسباب أهمها إدخال البكتيريا إلى التجويف وإزالة التسوس دون خبرة.

5. إغلاق الفجوات بالأربطة المطاطية

يؤدي هذا الاتجاه المستحدث عبر تيك توك إلى مشاكل في الأسنان تسبب ألماً حادّاً لأنها أصلاً غير مجهّزة للاستعمال الطبي وغير مصممة لأغراض تقويم الأسنان.

وحتى لو قامت الأربطة المطاطية بإغلاق الفجوات في البداية، فإنها لا تعالج مشكلات المحاذاة الأساسية، وهو ما يسفر عن انتكاسة تقويم الأسنان ما يتسبب بخلخلة الأسنان.

6. المضمضة بالزيت

أما لجوء رواد تيك توك إلى ممارسات طب الأسنان البدائي، فيعتبر من أسوأ الترندات ومنها المضمضة بالزيت لمدة خمس دقائق كوسيلة لإزالة البكتيريا وإنتاج لعاب خالٍ من الروائح الكريهة.

ورغم أن هذه الحيلة المنزلية ليست خطيرة، لكنها تقتقر إلى دلائل علمية تؤكد فوائدها بالمقابل، ويمكن استبدالها بملعقة صغيرة من خل التفاح ممزوجة بكوب من الماء للمساعدة في التحكم في رائحة الفم الكريهة.