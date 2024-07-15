صورة تذكارية مع «المستقبل»

خلف ثلاثة أصابع واثقة تشير إليه، يقف «المستقبل» في متحفه الفاخر، يُحدِّثُ زائريه عن دبي التي ستكون.

فكل يوم في «دبي المدينة» هو علامة على «دبي المستقبل»، وإشارة إلى شكل السنوات المقبلة المفعمة بالإبهار، وتجاوز الممكن، ومحو «المستحيل» تماماً من قاموس المدينة الوثّابة التي كلما حققت إنجازاً تجاوزته بسرعة لترسل عينيها إلى ما هو خلفه، وما هو أبعد.

«المستقبل» صناعة يومية في دبي، يقوم عليها قادة حكماء، ومخططّون بارعون، وشعب واثق كل الثقة برؤية قيادته، والأهم دائماً أن كل من يصنع شيئاً لدبي يصنعه بحب وامتنان، وكأنما يقول: «شكراً دبي لأنك منحتنا الفرصة لنصنع المستقبل».