منصة «إكس» تطور زر «أغضبني» للرد على التدوينات

تواصل منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تطوير خاصية التصويت السلبي التي ستستخدمها لتحسين كيفية ترتيب الردود على المشاركات. وعلى الرغم من أن شركة «إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك لم تعلن رسمياً خططها، فإن المؤشرات الأخيرة التي تم رصدها تشير إلى أن خاصية التصويت السلبي يمكن أن تشبه فعلياً زر «أغضبني» بدلاً من رمز التصويت السلبي الموجود في موقع التواصل «ريدإت».

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه تم رصد شفرة مرجعية للخاصية الجديدة في إصدار «إكس» لنظام التشغيل آي.أو.إس، تظهر أن الزر سيكون على شكل «قلب محطم»، إلى جانب شكل القلب الذي يشير إلى خيار «أعجبني»، باعتبارها مرجعية مباشرة لخاصية التصويت السلبي.

يذكر أن شركة «تويتر» كما كانت تُعرف قبل استحواذ إيلون ماسك عليها، اختبرت في عام 2021، خاصية التصويت السلبي. وفي تلك التجربة السابقة كانت «تويتر» تدرس إضافة زرين، هما: زر تصويت إيجابي وزر تصويت سلبي مع كل المشاركات، لكن في الاختبار الجديد تعتزم المنصة إضافة زر للتصويت السلبي فقط، للمساعدة في عرض الردود التي تحصل على أكبر عدد من تصويتات الإعجاب في الجزء العلوي من سلسلة الردود، وترحيل الردود التي تحظى بإعجابات أقل إلى الجزء الأسفل.