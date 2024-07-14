لندن: العثور على رفات رجلين في حقيبتَي سفر

اعتقلت السلطات البريطانية رجلاً وسط عملية مطاردة كبيرة لمشتبه به رئيس بعد العثور على رفات رجلين في حقيبتي سفر بالقرب من جسر كليفتون المعلق في بريستول جنوب غرب إنجلترا.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن الرجل (36 عاماً) الذي اعتقل في غرينتش جنوب شرق لندن يوم الجمعة «ليس الرجل نفسه» الذي تبحث الشرطة عنه.

وتم الكشف عن الرفات البشري يوم الأربعاء الماضي بعد استدعاء الشرطة للاستجابة لتقارير بشأن رجل يحمل حقيبتي سفر ويتصرف بشكل مريب على جسر كليفتون المعلق.

ولم يتم التعرف إلى الضحيتين بشكل رسمي، ولكن يعتقد أن الاثنين رجلان بالغان، وكانت نتائج الفحص ما بعد الوفاة لأحد الرجلين «غير حاسمة»، بينما كان فحص الجثة الثانية جارياً.