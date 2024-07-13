زيارة أم لابنها المتهم تنتهي بها متهمة بسرقة الحلوى من السجن

انتهى الأمر بامرأة كانت تزور ابنها في مركز احتجاز الأحداث في مقاطعة كريغهيد بمواجهة تهم جنحة بعد أن قالت الشرطة إنها كسرت زجاج آلة حلوى لجمع التبرعات لمكافحة السرطان وسرقت عدة قطع منها.

ووفقًا للتقرير الأولي عن الحادثة، أظهر مقطع فيديو أمني لين ويليامز البالغة من العمر 37 عامًا وهي تتجه نحو ماكينة الحلوى وتحاول القيام بعملية شراء، لتقوم بعدها بدفع الآلة نحو الحائط ثم "ضرب الزجاج بظهرها" مما أدى إلى كسره.

وذكرت الشرطة في تقريرها أن ويليامز مدت يدها بعدها وأمسكت ببعض قطع الحلوى ووضعتها في جيبها، كما حاولت خداع الشرطة حينما حملت قطعتين من الزجاج إلى نافذة حجرة التحكم وأخبرت العريف الموجود أن الآلة قد تحطمت.

وقالت الشرطة وفقا لـ K8NEWS أن المرأة كانت برفقة امرأة أخرى وأنهما حاولتا القيام بالأمر ذاته مع آلات أخرى موجودة. ودافعت ويليامز عن نفسها قائلة أن الآلة أخذت أموالها لأن الحلوى كانت ملتصقة ببعضها البعض، وأنها كانت مستعجلة لرؤية ابنها وهو نزيل في مركز احتجاز الأحداث.

وذكرت الشرطة في التقرير إن جمعية سرطان الدم والأورام اللمفاوية تمتلك الآلة وتديرها، وتستخدم الأموال التي يتم جمعها في إيجاد علاج لسرطان الدم.

ومن المقرر أن تمثل المرأة أمام المحكمة المحلية في 29 أكتوبر القادم.