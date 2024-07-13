زوج شجاع ينقذ زوجته من بين أسنان سمكة قرش

تسببت سمكة قرش بإيذاء امرأة بشكل كبير، بعدما أخطأت الضحية وظنتها سمكة كبيرة مسالمة وقامت بركلها لتغرس السمكة الضخمة أسنانها في ساقها.

وتعرضت تاباثا سوليفنت للهجوم من قبل سمكة قرش قبالة جزيرة ساوث بادري بولاية تكساس في 4 يوليو بينما كانت هي وابنتها المراهقة سكايلر في المياه الضحلة. وقالت تاباثا لشبكة سي بي إس نيوز من سريرها في المستشفى أنها وابنتها كانتا قريبتين جدا من الشاطئ الرملي عندما "التفتت، وكل ما رأيته كان شيئًا رماديًا في الماء" وتابعت "لذا، ركلتها، لأنني اعتقدت أنها سمكة ضخمة، وكانت تتجه نحونا". لتقوم حينها السمكة بإمساك ساقها.

حينها لاحظ زوج تاباثا ما كان يحدث، فقفز في الماء، وعارك القرش وسحب زوجته بعيدًا، وذلك بعدما تعرض بدوره للعض مرتين. وتطوع حينها رواد الشاطئ لمساعدتهم بالعودة إلى الشاطئ، قبل أن يصل المسعفون إلى مكان الحادث. وأكدت تاباثا إنها محظوظة لأنها لا تزال على قيد الحياة.

ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الزعنفة الظهرية لسمكة القرش وهي تتحرك ذهابًا وإيابًا في البحر، على بعد أمتار فقط من مكان علاج تاباثا على الشاطئ.

وقالت المرأة بعد يوم واحد من الهجوم: "لقد فقدت ساقي إلى حد كبير". مشيرة أن القرش التهم تقريبا كل لحم الفخذ.

وستحتاج تاباثا إلى العديد من العمليات الجراحية الترميمية، لكن الأطباء متفائلون بأنها ستتمكن من الحفاظ على ساقها والمشي مرة أخرى، حيث أنها لا تزال تستطيع تحريك أصابع قدميها وكاحلها وأن بنية عظامها "جيدة".

وتم إنشاء صفحة GoFundMe للمساعدة في تمويل تعافي الزوجين وقد جمعت بالفعل ما يقرب من 25000 دولار. وذكرت قناة KFDX-TV أن مسؤولي جزيرة ساوث بادري ومتنزهات مقاطعة كاميرون عثروا على سمكة القرش، وقاموا بنقلها مرة أخرى إلى المياه العميقة على أمل أن تظل بعيدة عن منطقة الشاطئ، وفسروا وجودها بالقرب من المياه الضحلة بسوء الأحوال الجوية والتيارات البحرية.