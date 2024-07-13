مهرجان العلمين يطلق دورته الثانية

انطلقت أول من أمس الدورة الثانية لمهرجان العلمين الذي يُعد أكبر حدث ترفيهي تنظمه مصر على ساحل البحر المتوسط، بهدف تشجيع الاستثمار في المدن الساحلية الجديدة وتنشيط السياحة في فصل الصيف.

يُقام المهرجان بمدينة العلمين الجديدة تحت شعار «العالم علمين»، ويشمل برنامجه الممتد حتى 30 أغسطس المقبل سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية لفنانين من مصر وخارجها من أبرزهم محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني وكاظم الساهر وماجدة الرومي.

كما يتيح المهرجان الفرصة للالتقاء مباشرة مع مجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية الشهيرة في العلمين الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة، المنظمة للمهرجان، عمرو الفقي، إن المهرجان جذب في دورته السابقة نحو مليون زائر من داخل مصر وخارجها، ويهدف إلى مضاعفة هذا الرقم في دورته الثانية.