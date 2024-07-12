فيديو | كيف تحمي هاتفك من حرارة الصيف؟

تصنّع هواتف آبل وسامسونغ الذكية لتتحمل درجة حرارة حدّها 35 درجة فقط، بحسب التعليمات الواردة على المواقع الرسمية لها.



هنا خطوات تساعدك في حماية عاتفك الذكي من حرارة الصيف التي قد توقف عمل هاتفك أو تؤثر على كفاءته.



- لا تتركه في أماكن ساخنة كسيارة متوقفة

- أزل حافظة الهاتف فبعضها يحبس الحرارة

- شاشة تحذير لارتفاع الحراة؟ أوقف تشغيله وانقله إلى مكان بارد

- تجنب أشعة الشمس المباشرة

- استخدم وضع الطاقة المنخفضة لتقليل استهلاك الطاقة



وبالتأكيد، لا تصل هاتفك بالشاحن في حال سخونته!