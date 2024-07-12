7 نصائح لحماية الأطفال من حرارة الصيف

مع موجة الحر التي اجتاحت العالم، بات من الضروري توخي الحذر والانتباه إلى الأشخاص الذين قد تضاعف الحرارة مشكلاتهم الصحية، خصوصاً المسنّين والأطفال الذين يمكن أن يؤدي تعرضهم للأشعة فوق البنفسجية (UV) إلى ظهور أعراض صحية خطرة تصعب أحياناً السيطرة عليها، مثل ضربة الشمس وتلف الجلد وحروق الشمس، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق من العمر، لذا ينصح المختصون والأطباء بعدد من الطرق الفاعلة لحمايتهم من الشمس هذا الصيف.

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