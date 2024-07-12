«إيديشنز».. إصدارات فنية محدودة لعشاق الفن في دبي

ينضم معرض «إيديشنز دبي» الجديد للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود إلى قائمة الفعاليات الثقافية الحافلة في دبي، حيث ينطلق بنسخته الأولى على هامش فعاليات «أسبوع دبي للتصميم». ويقام معرض «إيديشنز، دبي» في الفترة بين 6 و9 نوفمبر المقبل في «حي دبي للتصميم»، وجهة الإبداع العالمية الرائدة في دبي. وتنطلق النسخة الافتتاحية من هذا المعرض الأول في الشرق الأوسط للفنون والتصاميم ذات الإصدار المحدود بالتزامن مع معرض «داون تاون ديزاين»، ليسلّط الضوء على مجموعة مميّزة من الأعمال الفنية التي يقدمها أكثر من 50 معرضاً واستوديو تصميم ومؤسسة فنية.

أعمال متنوعة

سيحظى زوّار المعرض بفرصة الاطلاع على مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المطبوعة والتصاميم العصرية والصور الفوتوغرافية والسيراميك والأعمال الورقية المعروضة للبيع. وستكون الأعمال الفنية متوافرة للبيع بأسعار مختلفة، بما يتيح لهواة جمع الأعمال الفنية من المحترفين والطموحين، الاطلاع على جانب جديد من قطاع الفنون، والارتقاء به على نطاق واسع في المنطقة.

وسيستقطب معرض «إيديشنز، دبي» جمهور وبرنامج فعاليات «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد على مستوى المنطقة للتصاميم الراقية والمعاصرة، والمعرض الفني العالمي الرائد «آرت دبي»، سعياً لمواصلة الاستثمار في قطاع الإبداع والمبدعين على مستوى المنطقة.

فعاليات رئيسة

وسيكون معرض «إيديشنز، دبي» من الفعاليات الرئيسة ضمن برنامج فعاليات «أسبوع دبي للتصميم»، الذي يحتفي بانطلاق نسخته الـ10 هذا العام بالشراكة الاستراتيجية مع «حي دبي للتصميم». ويهدف معرض «إيديشنز، دبي»، إلى جانب برنامج معرض «داون تاون ديزاين» الغني بالفعاليات الرائدة، إلى تعزيز التبادل الثقافي، والوصول إلى شريحة أكبر من الجمهور المهتم بالفنون والتصاميم.

نمو مستمر

ويشهد القطاع الثقافي في دبي نمواً مستمراً وملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لاسيما مع توجه المزيد من أصحاب الثروات للعمل والإقامة في دولة الإمارات. وبحسب تقرير «ذا آرتسي آرت فير 2024»، احتلّت دبي المرتبة السابعة ضمن قائمة أبرز المدن المستضيفة للمعارض الفنية على مستوى العالم. وتسهم الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية في تعزيز الفرص المتاحة ضمن قطاعي الفنون والتصميم، بما يوفر للمبدعين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية منصّة مبتكرة للوصول إلى أسواق جديدة، وبناء شراكات واعدة. وتلعب المنصات الرائدة على غرار «أسبوع دبي للتصميم» ومعرض «داون تاون ديزاين» ومعرض «إيديشنز، دبي» دوراً محورياً في دعم الجهود الرامية إلى تطوير شبكة عالمية حيوية، تسهم في توفير المزيد من فرص النمو، وتتيح الدخول إلى أسواق جديدة، وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

فعاليات إبداعية

تمتلك مجموعة «آرت دبي» وتدير معرض «إيديشنز، دبي»، انطلاقاً من التزامها الراسخ بتنظيم المزيد من الفعاليات الإبداعية من خلال برامجها المميّزة والغنية. وكانت المجموعة منذ تأسيسها في عام 2007، منصّة مبتكرة للتبادل الثقافي، والتعرّف إلى ثقافات جديدة.

. بحسب تقرير «ذا آرتسي آرت فير 2024» احتلّت دبي المرتبة السابعة ضمن قائمة أبرز المدن المستضيفة للمعارض الفنية على مستوى العالم.