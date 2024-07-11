مدة انتظار الحجوزات تصل إلى عام كامل.. مطعم إسباني يفوز بتصنيف "أفضل مطعم في العالم"

يتطلب الأمر قليلًا من الصبر إذا كنت تأمل في تناول الطعام في مطعم "Disfrutar" في برشلونة، حيث أصبحت طوابير الانتظار للحصول على طاولة أطول بكثير من السابق بعد تتويجه كأفضل مطعم في العالم، متصدرا قائمة "أفضل 50 مطعمًا في العالم".

لن يكون خبر هذا التتويج مفاجأة لعشاق الطعام المطلعين، حيث حصل المطعم على تقييمات عالية من مختلف الأدلة المرموقة، بما في ذلك دليل ميشلان.

والآن، تقترب قائمة الانتظار لحجز طاولة من عام كامل.

بالنسبة للطهاة الذين بدأوا هذا المشروع، فإن التتويج كأفضل مطعم في العالم هو شرف كبير استغرق سنوات عديدة للوصول إليه.

إذ التقى "أوريول كاسترو"، و"ماتيو كاساناس"، و"إدوارد شاتروك" في المطعم الأسطوري "El Bulli" وعملوا كطهاة.

هناك قام هؤلاء الثلاثة بصقل مهاراتهم واكتساب المعرفة التي قادتهم الآن إلى قمة الإنجاز في الطهي.



بداية المشروع

في عام 2012، قرروا أن يصبحوا شركاء وافتتحوا مطعمهم الأول: "Compartir"، في بلدة كاداكيس الإسبانية.

منذ ذلك الحين، افتتح الطهاة الثلاثة مطعمين آخرين: "Disfrutar" عام 2014 و"Compartir" عام 2022 في برشلونة .

تدرج مطعم Disfrutar نحو تميزه منذ عام 2015، وحصل على نجمة ميشلان الأولى، وفي 2017 حصل على الثانية، وكانت الثالث في 2023.

وفي 2022 احتل المطعم المركز الثالث في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، وفي العام التالي المركز الثاني.

حتى مع هذا التقدم الواضح عامًا بعد عام، جاءت هذه جائزة "أفضل مطعم في العالم" كمفاجأة لأصحابه.

يصف موقع "أفضل 50 مطعمًا في العالم" مطعم "Disfrutar" بأنه "تجربة طعام لا مثيل لها" ويشيد بالأطباق المبتكرة بشكل رائع، والإتقان التقني الذي لا يُضاهى، والعرض التقديمي المرح.

يمكن للزبائن تجربة أطباق تشمل البيستو الكروي المتعدد مع الفستق الطري والأنقليس أو نسختهم الخاصة من طبق التاباس الإسباني التقليدي "الجيلدا".

ومن غير المستغرب أن يكون الإقبال على المطعم وحجوجات الطاولات كبيرة جداً.

كما وضح المدير فيسنتي لارا قائلا "منذ حصولنا على الجائزة، الحقيقة أن مسألة الحجوزات تزايدت. كان لدينا قائمة انتظار ربما سبعة أو ثمانية أشهر، الآن لدينا قائمة انتظار تقارب السنة".

يقول إن الجائزة ترفع توقعات العملاء أيضًا، مما يعني المزيد من الضغط على الفريق المتنامي الذي يضم الآن 75 عضوًا.