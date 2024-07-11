لنوم هانئ.. زِد مدخراتك

أكدت دراسة جديدة أن ادخار وتوفير المال بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم.

ووفق شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد وجدت الدراسة التي أجراها أكاديميون من جامعة بريستول البريطانية أن ادخار مبلغ كل شهر، مهما كان المبلغ صغيراً، ساعد الناس على الاسترخاء والتفاؤل بشأن المستقبل.

وقال فريق الدراسة إن المدخرين المنتظمين من ذوي الدخل المنخفض يتمتعون بمستويات رضا عن الحياة مماثلة لتلك التي يتمتع بها غير المدخرين الأكثر ثراء.

وأضافوا أن هذا الشعور بالرضا يكون نتيجة أن الشخص يصبح أقل قلقاً بشأن المال، وأقل عرضة للتعرض لمشكلات الديون، وأكثر قدرة على التعامل مع الأحداث والمشكلات غير المتوقعة.

وجاءت هذه النتائج بعد أن نظر الباحثون في عدد من الدراسات السابقة؛ بما في ذلك دراسة تتبعت مدخرات آلاف الأشخاص على مدى 10 سنوات.

ولفت الفريق إلى أن الاستطلاعات تظهر أن 25 في المائة من البالغين في المملكة المتحدة لديهم مدخرات أقل من 100 جنيه إسترليني. وقد تفاقمت الصعوبات والتحديات أمامهم مؤخراً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، على الرغم من أسعار الفائدة الأفضل التي تقدمها البنوك. ومع ذلك، فقد اكتسب 6 من كل 10 أشخاص عادة الادخار.

وبينما يساهم توفير المال في تعزيز الصحة العقلية، فقد أشارت الدراسة إلى أن أحداث الحياة المهمة، مثل تغيير مكان السكن أو الزواج، لها تأثير أكبر على الرفاهية.

وعلى العكس من ذلك، فإن فقدان الوظيفة أو إنجاب الأطفال يمكن أن يؤدي إلى تردي الصحة العقلية بشكل كبير، وفقاً للدراسة.

وشدد آندرو غال، الذي شارك في الدراسة، على أهمية تشجيع الادخار، حتى ولو بقدر صغير، ودعا إلى إنشاء حسابات ادخارية بالبنوك بسيطة ومرنة مع تقديم حوافز لتشجيع الناس على الادخار.