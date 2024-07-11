غيَّر مفتاح الشقة وتزوَّج عليها أرملة أخيها.. بحجّة "السِتر"

بعد زواج دام 17 عاما و 3 أبناء، أقدمت زوجة مصرية تعمل "صيدلانية" على رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "رجل أعمال" بعد خيانته لها وزواجه من أرملة شقيقها المتوفى وطردها من شقة الزوجية بأحد الكومباوندات الشهيرة دون سابق إنذار.

وقالت المحامية نهى الجندي للعربية.نت، إن موكلتها فوجئت لدى عودتها وأبنائها من التدريبات الرياضية ليلا بتغيير مفتاح باب الشقة، لتفاجأ بزوجة شقيقها المتوفى تفتح لها الباب وتخبرها بالزواج من زوجها واحتلالها للمنزل بصحبة أبنائها الأربعة.

وأكدت المحامية أن موكلتها كانت تستضيف زوجة شقيقها وأبناءه منذ وفاته قبل عامين في منزلها بشكل أسبوعي، دعما لها ولمساندتها وأبنائها، ولم تكن تتصور أن جزاء عطفها وكرمها سيكون الخيانة والغدر.

وأكدت الزوجة المقهورة، أن زوجها وأرملة شقيقها، خططا للأمر بمنتهى الخبث والدناءة، وكانا يخططان لاحتلال المنزل وتغيير مفتاحه وتغيير الوضع بالكامل قبل رجوعها إلى المنزل، فيما كانت هي توصل أبناءها إلى النادي لحضور التمرينات الرياضية.

وفي رد عجيب من الزوج، قال لزوجته المغدورة إنه بفعلته هذه "يستر" على أبناء شقيقها المتوفى، وإنه سيقوم باستئجار منزل آخر لها ولأبنائهما الثلاثة بعيدا عن هذا المنزل لأن زوجته الجديدة متمسكة بالإقامة فيه مع أبنائها!

ورغم صعوبة الحصول على حكم بالطلاق أمام محكمة الأسرة في مصر إلا لحدوث ضرر بالغ، ما يدفع الكثيرات إلى اللجوء إلى الخلع، حكمت محكمة الأسرة بمدينة نصر بالطلاق للضرر لصالح الزوجة بسبب الزواج بأخرى دون إخطار الزوجة الأولى، بينما لا تزال قضية التمكين من منزل الزوجية تنتظر التنفيذ في وقت قريب.

كما رفعت الزوجة عددا من قضايا النفقة ونفقة الأطفال ومصاريف المدارس لأبنائها ضد زوجها، ولا تزال هذه القضايا تنظر أمام المحكمة.