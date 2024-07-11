«حسبي الله ونعم الوكيل فيك» تودي بزوجة مصرية إلى السجن

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، بحبس سيدة مصرية لمدة شهر وغرامة مالية 20 ألف جنية بتهمة سب وإزعاج زوجها عبر تطبيق «واتس آب».

وترجع وقائع الأحداث إلى شهر آب عام 2023 في إحدى قرى مركز قنا عندما تقدم زوج لتحرير محضر وتقديم شكوى ضد زوجته يتهمها فيه بإرسال بعض العبارات من خلال تطبيق واتساب والتي حملت له الإساءة والسب والإزعاج وسببت له أضرارا مادية وأدبية جسيمة من بينها «حسبي الله ونعم الوكيل فيك»، و«مش أصيل» و«وهطلق منك واتجوز سيد الرجالة».

وتبين من التحريات صحة الرسائل من خلال شركة فوادفون فتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى (جنح) والتي قضت بحبس المتهمة شهر وفرض غرامة مالية عليها قدرها 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج وسب زوجها عبر تطبيق واتس آب.