«هوارية» تفوز بجائزة آسيا جبار للرواية

أعلنت جائزة آسيا جبار للرواية في الجزائر، أمس، أسماء الفائزين في دورتها السابعة، والتي ذهبت في فرع الرواية العربية للكاتبة والمترجمة إنعام بيوض عن روايتها (هوارية) الصادرة عن دار ميم للنشر والتوزيع.

وذهبت الجائزة في فرع الرواية المكتوبة باللغة الأمازيغية للكاتب الهاشمي كراش، عن رواية (1954.. ميلاد أمل) عن دار تيرا، فيما حصل على الجائزة في فرع الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية عبدالعزيز عثماني عن رواية (القمر المفتت) الصادرة عن منشورات القصبة.

وتحمل الجائزة التي تأسست عام 2015، وتنظمها المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار (أناب) اسم الكاتبة والأكاديمية الجزائرية آسيا جبار (1936-2015) التي تقلدت العديد من المناصب الأدبية الرفيعة في فرنسا وبلجيكا ونالت جوائز أوروبية مرموقة.