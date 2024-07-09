سائح يموت دهساً تحت أقدام الفيلة.. ترك السيارة لالتقاط صور قطيع بجنوب إفريقيا

قضى سائح إسباني دهساً تحت أقدام فيلة بعدما نزل من سيارته لالتقاط صور في متنزه بجنوب إفريقيا قريب من جوهانسبرغ، كما أفادت السلطات أمس.

وتعرّض الرجل البالغ 43 عاماً للهجوم صباح الأحد في متنزه بيلانيسبيرغ الوطني الذي يرتاده عدد كبير من الزوار لأنّه يبعد 200 كيلومتر فقط عن العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا، بحسب مسؤولي المتنزه.

وأوضحت الشرطة أنّ الضحية وخطيبته وامرأتين أخريين كانوا داخل سيارتهم في المحمية عندما رأوا ثلاثة أفيال وثلاثة أفيال صغيرة.

وأشار ناطق باسم الشرطة، ساباتا موكغوابون، إلى أنّ «العناصر الأولية تشير إلى أنّ الرجل أوقف السيارة ونزل منها قبل الاقتراب من الأفيال لالتقاط صور، فهجمت عليه الحيوانات وقتلته».

وأوضح مدير الحفاظ على البيئة في هيئة المتنزهات والسياحة في المقاطعة الواقعة في شمال غرب البلاد بيتر نيل، أنّ أمّ الفيلة أصبحت «هائجة» عندما رأت الرجل يقترب، معتبراً أنّ دفاعها عن صغارها أمر «طبيعي».

وأبدى أسفه لأنّ «عدداً كبيراً من السياح لا يدركون مخاطر تصرفات مماثلة ومدى خطورة هذه الحيوانات».

وذكرت الشرطة التي فتحت تحقيقاً بالحادثة أنّ ركاب السيارة الآخرين، وجميعهم من جوهانسبرغ، لم يصابوا بأذى.

وهجمات الأفيال شائعة في المنطقة. ففي عام 2021، قتلت أفيال أحد الصيادين في متنزه كروغر الوطني الشهير في جنوب إفريقيا.

وفي العام الماضي، قُتل 50 شخصاً وأصيب 85 بهجمات حيوانات برية معظمها أفيال، في زيمبابوي المجاورة.

وتوصي إدارة متنزه بيلانيسبيرغ وغيرها من المنتزهات في جنوب إفريقيا الزوار الذين يتجولون في المحميات بإبقاء نوافذ مركباتهم مغلقة، وعدم الخروج من سياراتهم.