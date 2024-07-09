المخرج جويل كوين يفتتح معرض تصوير بفرنسا

يعشق المخرج الأميركي الشهير جويل كوين، الذي قدم أفلاماً مميزة، من بينها «لا بلد للعجائز» و«ليباوسكي الكبير»، فن التصوير الفوتوغرافي بدرجة كبيرة دفعته إلى تخصيص معرض خاص لنجم التصوير لي فريدلاندر، ضمن مهرجان دولي للصور في جنوب فرنسا.

ونظم كوين المعرض الذي يضم 70 عملاً من أعمال المصور الأميركي، ليروي قصة حياته المهنية غير العادية كمؤرخ للحياة اليومية، تنوعت بين صور الحياة في المدينة، سواء كانت فكاهية أو أخرى مؤثرة، وصولاً إلى المناظر الطبيعية الريفية الثرية. وقال كوين في مدينة آرل الساحلية، إنه يعرف لي فريدلاندر، ويقدر أعماله كثيراً، مضيفاً: «بوصفي مخرجاً، أعجبتني فكرة التأكيد على أسلوبه غير المعتاد في التصوير، وتفكيكه للعناصر ثم إعادة تجميعها في تركيبات جديدة ومستحيلة».

ويهتم المعرض الذي يحمل اسم «لي فريدلاندر بإطار جويل كوين»، في الأساس بمشاهد الشوارع، ويوضح مدى افتتان الفنانين بالإطارات المجزأة.