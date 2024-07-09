طحالب خارقة قادرة على الحياة على المريخ

أظهرت دراسة أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم أن علماء حددوا نوعاً من الطحالب الصحراوية في منطقة شينجيانغ، تتمتع بقدرات فائقة على المقاومة، ويمكن أن تكون نواة لمناطق مأهولة محتملة مستدامة على كوكب المريخ. وقالت الأكاديمية في ورقة بحثية نشرت في مجلة «ذي إنوفيشن» إنه عندما تعرض الطحلب لظروف تحاكي بيئة المريخ وجد أن الطحلب، واسمه سينتريتشيا كانينرفيس، قادر على تحمل الجفاف الشديد، ودرجات الحرارة المنخفضة للغاية، والإشعاعات. وذكر الباحثون أن الطحلب يمكن أن يكون بمثابة «أساس لإنشاء واستمرارية النظام البيئي من خلال المساهمة في إنتاج الأكسجين وعزل الكربون ودعم خصوبة التربة». وجاء في البحث «يمكن أن يساعد (الطحلب) في دفع العمليات الجوية والجيولوجية والبيئية المطلوبة للنباتات والحيوانات الأخرى، مع تسهيل إنشاء بيئات جديدة صالحة للسكن تفضي إلى استيطان بشري على المدى الطويل».