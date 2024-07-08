عضته الأفعى مرة فعضها ثلاث مرات.. ماتت ونجا

تعرض رجل في ولاية بيهار لعضة ثعبان قاتل، ولكنه انتقاما منه، قام بعض الثعبان ثلاث مرات، مما أدى إلى موت الحيوان الزاحف.

وذكرت صحيفة "انديا توداي" أن سانتوش لوهار، وهو عامل في مشروع خط السكة الحديد في راجولي، كان نائماً في مخيم العمال ليلة الثلاثاء عندما عضه ثعبان سام في منطقة راجولي في نوادا.

ولكنه بدلاً من الهلع والصياح، احتجز سانتوش الغاضب الثعبان مستخدما قضيب حديدي وقام بعضه بالمقابل، ليس مرة واحدة بل ثلاث مرات، مما أدى في النهاية إلى موت الثعبان. وفسر لوهار لاحقا رد فعله غير المعتاد، بكشف معتقد قديم في قريته قائلا : "في قريتي، هناك اعتقاد بأنه إذا عضك ثعبان، يجب عليك أن تعضه مرتين لتحييد السم".

وتم إسعاف لوهار لاحقا من قبل مسؤول السكك الحديدية إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، حيث قال الأطباء أنه يتعافى الآن وخرج من مرحلة الخطر، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن أثر عضة الثعبان عليه.