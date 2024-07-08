احتفال وكتاب ومنحوتة بمناسبة مرور 100 عام على ابتكار سلطة "سيزر"

تحتفل مدينة تيخوانا الواقعة على الحدود المكسيكية الأميركية، بالذكرى المئوية لطبق محلي حظي بشهرة عالمية هو سلطة "سيزر"، ابتُكر في أحد مطاعم المدينة المكسيكية بحسب معظم المؤرخين.

وابتُكرت سلطة "سيزر" على يدي الطاهي الإيطالي سيزار كارديني، الذي افتتح مطعما في تيخوانا خلال عشرينات القرن الفائت.

ويشير مؤرخون محليون إلى أن تاريخ اختراع هذا الطبق يعود إلى الرابع من يوليو 1924عندما واجه المطعم وجود عدد كبير من الزبائن ونقص في المكونات، وضع الطاهي الإيطالي كل ما تبقى من مكوّنات في يديه داخل وعاء خشبي. وبعد مرور قرن على ذلك، يواصل مطعم "سيزرز" في تيخوانا، أحد أكثر المطاعم الشهيرة في المدينة، إعداد السلطة بحضور الزبائن وبالطريقة نفسها التي كان يتبعها قبل مئة عام.

ومكوّنات هذا الطبق ثابتة، هي الخس وزيت الزيتون والثوم والخردل والفلفل الطازج والصلصة الإنجليزية والليمون الطازج والبيض المسلوق.

وتوضع كل هذه المكونات في وعاء من خشب البلوط، ثم تُرَش عليها طبقة من جبنة البارميزان، حسب إفراين مونتويا، وهو المعدّ الرئيسي لهذا الطبق في المطعم.

وعلى مدى قرن، تم إدخال مكوّنات جديدة كسمك الأنشوفة إلى السلطة التي ابتكرها سيزار كارديني، مع المحافظة على المكونات الرئيسية فيها، بحسب كلاوديو بوبليت، وهو مؤلف كتاب عُرض الجمعة ضمن احتفالات الذكرى المئوية لسلطة سيزر.

وأشار بوبليت إلى أن هذه السلطة عالمية لأنها تُحضَّر من مكونات أساسية في النظام الغذائي للإنسان، كزيت الزيتون والجبنة والخس.

وبالإضافة إلى الكتاب، كُشف النقاب عن منحوتة بارتفاع مترين تخلّد ذكرى سيزار كارديني عند مدخل فندق ومطعم "سيزرز".