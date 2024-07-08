دبي.. العالم تحت سقف واحد

تجارب العالم وثقافاته تتلاقى في دبي، من أقصى الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، حيث تختصر الإمارة خريطة الجهات الأربع تحت سقف واحد، وتحث الجميع على التقاط الصورة، وتوثيق اللحظات والذكريات الجميلة، كما هي الحال هنا في أكبر مركز تسوق في العالم، الذي يتيح لزواره فرصة السفر في أرجاء الدنيا، دون أن يغادروا مدينتهم المحببة التي تصحبهم في رحلات إلى كل مكان، وتجلب لهم نكهات الصين وفنونها وألوانها في ركن خاص، وغيرها الكثير والكثير الذي ينتظر الزوار، ويعدهم دوماً بأن هناك شيئاً باهراً جديداً في كل مرة.