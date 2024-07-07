بعد حادث سير مروع .. نجاة نشوى مصطفى من الموت بأعجوبة

تعرضت الفنانة المصرية نشوى مصطفى أمس لحادث مروع بسيارتها كاد يودي بحياتها، حيث تحطمت سيارتها بالكامل، لكنها نجت بعد أن أخرجها المارة من السيارة وهي في حالة صعبة.

وكتبت نشوى مصطفى منشورا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه : "قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجاني برحمته ولطفه من حادثة موت كل اللي يشوف العربية يستغرب انى بلطف الله عايشة".

وأضافت :" الدنيا متسواش، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق عليا، والحمد لله رب العالمين، اللي ليه حق عندي لا أعلمه يسامحني لوجه الله تعالى".

كما طمأنت نشوى الجمهور على حالتها الصحية وقالت إن الحادث كان مروعا وصعبا للغاية، مؤكدة أنها شاهدت الموت بعينيها ولا تصدق حتى الآن أنها على قيد الحياة.

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى غابت عن الساحة الفنية لسنوات طويلة حتى عادت العام الماضي من خلال مسلسل امبراطورية ميم مع الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي.