الطبعة الأولى من فرانكشتاين تباع بما يقارب المليون دولار

حصدت الطبعة الأولى والوحيدة المملوكة شخصيا من رواية الرعب الرائدة لماري شيلي فرانكشتاين مبلغا كبيرا في مزاد علني حيث تم بيعها بمبلغ قدره 843.750 دولارًا.

وقالت وسائل إعلام متعددة أن الطبعة الأولى من فرانكنشتاين: أو بروميثيوس الحديث الصادرة عام 1818، والتي نُشرت بشكل مجهول في ثلاثة مجلدات باللون الوردي، تم بيعها بمزادات التراث إلى جانب مجلدات ثمينة أخرى من مكتبة جامع التحف والمخطوطات ويليام أ.ستروتز.

وقال فرانسيس والغرين، المدير الدولي للكتب النادرة والمزادات في مؤسسة Heritage Auctions في بيان صحافي "كان هذا مزادًا لمالك واحد استغرق 60 عامًا، والنتائج هي شهادة حقيقية على جامع (نوادر) عظيم وسوق مخطوطات يعترف بالكنوز التي جمعها (البائع) ويليام ستروتز من مجموعته".

وقالت وكالة "يو بي آي" أن النسخة المباعة والنادرة هي واحدة من ثلاث طبعات أولى مطلية باللون الوردي من المعروف أنها لا تزال موجودة، ولكنها الوحيدة بين يدي شخص في مجموعة خاصة. أما الطبعات الأخرى فموجودة في مجموعات بفورتسهايمر وبيرج في مكتبة نيويورك العامة.

واشتهرت قصة فرانكشتاين الوحش الذي يعيش محن التأقلم مع انبعاثه الجديد، وقد حولت القصة المثيرة لعدة أفلام سينمائية ناجحة.