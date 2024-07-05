هل تجميد الخبز في الفريزر له أضرار ؟

دائماً ما ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن تخزين الخبز في الفريزر، ومؤخراً حذرت بعض المقولات غير المثبتة علمياً من أن تخزين الخبز في الفريزر يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بأمراض سرطانية.

ومن المعروف أيضاً أنه إذا زادت مدة تخزين الخبز في الفريزر فإنه في هذه الحالة قد يصاب بالعطب، ويمكن أن يصبح الخبز المجمد أكثر صعوبة في الهضم، مما قد يسبب الانتفاخ أو صعوبة في الهضم لدى بعض الأشخاص. كما أن تجميد الخبز قد يؤدي أيضًا إلى تغير ملمسه، حيث يصبح أكثر جفافًا وصلابة. ولكن يمكن استعادة رطوبته بتسخينه أو وضعه في وعاء مغلق مع قطعة من القماش المبللة.

وبالنسبة للطعم، قد يتغير طعم الخبز المجمد ويصبح أقل نكهة. يمكن تحسين طعم الخبز المجمد عن طريق تحميصه أو تسخينه في الفرن.

ويمكن أن يؤدي تخزين الخبز في الفريزر لفترة طويلة إلى تراكم بلورات الثلج، مما يجعله جافًا وصلبًا، ويزيد من احتمال نمو البكتيريا، مما يجعله غير آمن للاستهلاك.

لذلك، من المهم تخزين الخبز في الفريزر بشكل صحيح واستهلاكه في غضون شهرين من تاريخ التجميد.

وبعض النصائح الطبية لتخزين الخبز في الفريزر تشمل التأكد من أن الخبز بارد تمامًا قبل تجميده وتقسيمه إلى أجزاء صغيرة لسهولة الإذابة، كما يجب تغليف الخبز بإحكام في ورق بلاستيكي أو ورق ألومنيوم، أو وضعه في وعاء محكم الإغلاق.

وعلى الرغم من أضرار تجميد الخبز في الفريزر إلا أن تجميده طازجاً يجعله لا خطورة منه، حسب خبراء تغذية نفوا تماماً أضرار تخزينه في أطباق او أكياس بلاستيكية وقالوا ان "لا صحة لتسرب مادة الديوكسين من البلاستيك للخبز عند حفظه في الفريزر، فهذه المادة تتسرب عند الحرارة العالية وليس المنخفضة".