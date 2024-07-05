منها القهوة والشوكولاتة والتفاح .. 8 أطعمة مهددة بالاختفاء مع ارتفاع حرارة الأرض

مع تصاعد حرارة الأرض نتيجة تغير المناخ، يواجه العالم تحديات جمة في إنتاج العديد من المحاصيل الغذائية المفضلة، ويسلط الخبراء الضوء على أن ارتفاع درجات الحرارة قد يجعل بعض الأطعمة نادرة أو حتى يجعلها تختفي، ووفقًا لتقرير موقع "EatingWell"، فإن ثمانية أطعمة مهددة بالاختفاء من حياتنا اليومية:

1.القهوة

تشير التوقعات إلى أن نصف الأراضي المنتجة للبن اليوم ستكون غير صالحة للزراعة بحلول عام 2050، فارتفاع درجات الحرارة في المناطق الاستوائية يحد من إنتاجية شجيرات البن ويزيد من تعرضها للأمراض.

2. الشوكولاتة

على الرغم من تحمل أشجار الكاكاو للحرارة، إلا أنها لا تتأقلم مع الجفاف المصاحب، وتشهد مناطق مثل إندونيسيا وغرب أفريقيا، المعروفة بإنتاج الشوكولاتة، بالفعل تراجعًا في إنتاجها.

3. التفاح

تتطلب أشجار التفاح عددًا معينًا من أيام البرد الشتوي لإنتاج الثمار، وفي شمال شرق الولايات المتحدة مثلا زادت الأيام الخالية من الصقيع بحوالي ثمانية أيام مقارنة بما كانت عليه قبل قرن، مما يهدد إنتاج التفاح.

4. اللوز

كاليفورنيا، التي تعد موطنًا لزراعة اللوز والتي تدر 4 مليارات دولار سنويًا، نجت من الجفاف الأخير بفضل ضخ المياه الجوفية، ومع تكرار هذه الظاهرة، قد يصبح اللوز أكثر ندرة وتكلفة.

5. الذرة

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يؤثر سلبًا على إنتاجية الذرة، وبحلول نهاية القرن، قد ينخفض إنتاج الذرة بنسبة تصل إلى 50%.

6. الفاصوليا

معظم أنواع الفاصوليا لا تتحمل الحرارة، باستثناء بعض الأنواع الصحراوية مثل التيباري، ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، قد نخسر 50% من محاصيل الفاصوليا التقليدية بحلول منتصف القرن.

7. المحار

زيادة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي تؤدي إلى امتصاص المحيطات له، مما يزيد من حموضتها، وهذا الحمض يذيب أصداف المحاريات مثل المحار، مهددًا بقاءها.

8. سرطان البحر

يحب سرطان البحر المياه الباردة، وقد هاجرت أعداد كبيرة منه شمالًا خلال العقود القليلة الماضية، ومع ذلك، بحلول عام 2100، قد يصبح خليج مين دافئًا جدًا بالنسبة لها، مما يهدد وجودها في المنطقة.