%75 من الوفيات في الهند سببها تلوث الهواء

يشكّل تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة عاملاً ترتبط به 75% من الوفيات في 10 مدن هندية كبيرة، بحسب دراسة نُشرت، أمس، أشارت إلى أن معدل الوفيات لايزال مرتفعاً حتى في المدن التي يُعدُّ التلوث خفيفاً نسبياً فيها.

وشمل الباحثون في دراستهم 10 مدن هندية كبرى، هي: أحمد أباد وبنغالور وباناراس وبومباي وكالكوتا ونيودلهي وحيدر أباد ومدراس وبونه وشيملا.

ودرسوا الرابط بين عدد الوفيات وكمية الجزيئات الدقيقة التي رُصدت في كل مدينة، باستخدام نماذج تمكّن من التمييز بين المصادر المختلفة لتلوث الهواء كالنقل أو حرق النفايات.

واستندوا إلى توصية منظمة الصحة العالمية (WHO) بعدم تجاوز 15 ميكروغراماً من جزيئات «بي إم 2.5» في كل متر مكعب.

ويتّسم هذا الموضوع بأهمية كبيرة في الهند، إحدى أكثر الدول تلوّثاً بهذه الجزيئات التي تعزز الإصابة بسلسلة من الأمراض بدءاً من السكتة الدماغية وصولاً إلى سرطان الرئة.

ولوحظ أن الوفيات المرتبطة بهذه الجزيئات مرتفعة أيضاً في المدن الأقل تلوثاً في القائمة، كبومباي وكالكوتا.

ومع أن السلطات الهندية وضعت أهدافاً لتحسين جودة الهواء، لاتزال مستويات التلوّث فيها أعلى بكثير من توصية منظمة الصحة العالمية.