مواقع دبي الثقافية.. «جواهر خفية» تتصدر «اختيار المسافرين 2024»

توّج موقع «تريب أدفايزر» العالمي، مواقع عدة تراثية وثقافية تابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بجائزة «اختيار المسافرين 2024»، وذلك بعد حصولها على مجموعة كبيرة من الإشادات والتعليقات الإيجابية التي صنفت كلاً من «متحف الشندغة»، و«حي الفهيدي التاريخي»، و«متحف الاتحاد» من أهم وأبرز مناطق الجذب السياحي في دبي، ما يؤكد مكانتها البارزة كوجهات مرموقة نابضة بالتجارب الثقافية الإماراتية التي تعكس جهود «دبي للثقافة» الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية.

واستحوذ «متحف الشندغة»، أكبر متحف تراثي في الإمارات، على مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية التي وصفته بـ«جوهرة دبي الخفية»، وذلك بفضل ما يتضمنه من مقتنيات ومعروضات وقصص منقولة وصور فوتوغرافية قديمة توثق نشأة دبي وثقافتها.

وصنف المسافرون «حي الفهيدي التاريخي» من أفضل وجهات دبي المحفزة على السياحة الثقافية، حيث يوفر لزواره فرصة اكتشاف ومعايشة أنماط الحياة التقليدية التي كانت سائدة في دبي منذ منتصف القرن الـ19 وحتى سبعينات القرن الماضي.

وتمكن «متحف الاتحاد» من الاستحواذ على إعجاب المسافرين من مختلف أنحاء العالم، لتفرد فكرته ومقتنياته التي توثق مسيرة الاتحاد. ويروي المتحف عبر أقسامه ومعارضه المختلفة، قصة تأسيس دولة الإمارات وازدهارها، كما يقدم لزواره تسلسلاً زمنياً دقيقاً للأحداث التي رافقت فكرة الاتحاد، ويركز على الفترة الزمنية الواقعة بين 1968 و1974.

وتسعى «دبي للثقافة» إلى تقديم تجارب مثالية للزوار ضمن أصولها التاريخية من خلال تكييف التقنيات الجديدة التي حولت مواقعها الثقافية والتراثية إلى مساحات تفاعلية ومبتكرة، تمكن زوارها من استكشاف تاريخ دبي وإنجازاتها بأساليب متفردة وجديدة، ويأتي استخدام الهيئة لهذه التقنيات في إطار التزامها بتحفيز روح الابتكار، وتعزيز معارف الزوار وإثراء تجربتهم السياحية من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج المبتكرة الهادفة إلى توطيد علاقة الجمهور بالتراث المحلي.