محمد رمضان: "أنا مش أسطورة جيل.. أنا أسطورة كل جيل"

واصل الفنان محمد رمضان تصريحاته المثيرة للجدل حول كونه "نمبر وان” وأنه يمثل أسطورة في الفن لم ولن تتكرر، حيث نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام” مقطعاً مصوّراً من حفل ختام "مهرجان موازين الدولي” في المغرب، والذي أحياه قبل يومين.

وعلّق رمضان على الفيديو قائلاً: "أنا مش أسطورة جيلك، أنا أسطورة كل جيل، من حفل ختام مهرجان موازين الدولي”.

وتلقى رمضان تعليقات عدة من متابعيه، انقسمت بين مؤيد لكلامه ومستاء من تكرار استفزازاته للجمهور.

من ناحية أخرى، أعلن محمد رمضان غيابه عن موسم رمضان المقبل 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي، مؤكداً أنه ينوي التركيز خلال الفترة المقبلة على السينما، لأنه شعر بالتقصير فيها أمام جمهوره.