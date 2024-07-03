أفضل مطبخ في العالم.. حجز طاولة في هذا المطعم سيكلفك عاماً كاملاً من الانتظار

مطعم في برشلونة يُصنّف أفضل مطعم في العالم، لكن على من يريد حجز طاولة لتذوّق أطباقه، الانتظارُ عاما كاملا

Disfrutar كلمة إسبانية تعني باللغة العربية "استمتع" وهي أيضا اسم لمطعم تصدر قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم. لكن إذا راودتك نفسك أن تحجز طاولة هناك فما عليك إلا أن تتحلى بالصبر وتنتظر قرابة عام كامل.

هكذا هي حال قائمة الإنتظار في مطعم Disfrutar الذي حصل على أعلى التقييمات من العديد من المرشدين المرموقين في قطاع السياحة، بما في ذلكميشلان.

بالنسبة للطهاة الذين بدؤوا العمل، فإن تتويجهم بلقب الأفضل في العالم هو شرف كبير لهم استغرق جهودا عمرها سنوات عديدة.

التقى أوريول كاسترو وماتيو كاسانياس وإدوارد زاتروش في المطعم الأسطوري "El Bulli" حيث عملا كطاهييْن تحت إشراف فيران أدريا وجولي سولير.

بعدها عمل الطهاة الثلاثة وهم من أصل كاتالوني على صقل مهاراتهم واكتسبوا المعرفة التي قادتهم الآن إلى القمة في عالم فن الطهي.

بداية المشوار

عام 2012، قرر "الفرسان الثلاثة" الدخول في شراكة وفتحوا أول مطعم لهم تحت اسم "Compartir" في مدينة Cadaqués قرب خيرونا.

بعدها، افتتح الطهاة الثلاثة مطعميْن آخرين: «Disfrutar» في برشلونة (2014) و «Compartir» أيضًا في برشلونة (2022).

يقولون إن الجائزة التي حصلوا عليها تظهر قوة المطبخ الإسباني.

"في الماضي، كان هناكالمطبخ الفرنسي الرائع، بعدها برز اسم مطبخ الباسك هنا في إسبانيا. ثم جاء الدور على El Bulli والثورة التي أحدثها في هذا المجال ونرى بدون شك استمرار هذه الثورة في كاتالونيا عبر مطعم Celler de Can Roca ليأتي حصولنا على هذه الجائزة الأولى في نفس السياق" كما يقول كاسترو".

مسيرة حافلة بالنجاحات

عام 2015، حصل الطهاة الثلاثة على أول نجمة ميشلان، وفي عام 2017 على النجمة الثانية فالثالثة عام 2023.

كما احتلوا المركز الثالث عام 2022 في قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، وفي العام التالي في المرتبة الثانية.

لكن حتى مع هذا النجاح المطّرد سنة تلو الأخرى، يبدو أن هذه الجائزة كانت بمثابة صدمة لهم.

يقول كاسانياس: "حتى تلك اللحظة تحديدا، لم يعلنوا أننا رقم واحد، ولم نكن نعرف، وهذا ما يضفي سحرا ورهبة على اللحظة. إنه أمر لا يصدق ولا يوصف ولا يمكن مقارنته".

يصف الموقع الإلكتروني لأفضل 50 مطعمًا في العالم مطعم "Disfrutar" بأنه يمنحك فرصة تناول وجبة لست مستعدا لنسيانها مدى الحياة كما يشيد الموقع المختص بـ "الأطباق الخيالية الرائعة والإتقان غير المسبوق والعرض الممتع".

يمكن لمن حالفهم الحظ وحجزوا طاولة في ذلك المطعم أن يجرّبوا أطباقا متنوعة بما في ذلك البيستو متعدد الطبقات مع الفستق الطري وثعبان البحر أو تذوّق " جيلدا" وهو طبق التاباس الإسباني الشهير لكن بلمسة خاصة تفتّقت عنها قريحة مطعم "Disfrutar".

وبناء عليه، فليس غريبا أن يكون طلب الحصول على طاولة هناك قد بلغ مستوى قياسيا.

يقول المجير فيسنتي لارا: " في الحقيقة، منذ حصولنا على الجائزة، أصبحت الحجوزات تشهد زيادة مطّردا". ويضيف" قبل الجائزة، ولحجز طاولة، كان يجب الانتظار ربما سبعة أو ثمانية أشهر، لكن لدينا الآن أصبحت أمام مدة تصل إلى عام تقريباً.

ويضيف المتحدث: "الجائزة ترفع عاليا جدا سقف توقعات الزبائن وهذا يعني مزيدا من الضغط على فريق العمل الذي يبلغ عدده الآن 75 فردا.

في السنوات الـ 22 التي تم فيها نشر تصنيف أفضل المطاعم العالمية، حصل المطعم الفائز في منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا على مكان في القائمة ثماني مرات.

وبذلك يسير مطعم "Disfrutar" على خطى"El Bulli " الذي دخل التصنيف عدة مرات في سنوات (2002، 2006، 2007، 2008، 2009) ومطعم "El Celler de Can Roca" الذي انتزع أيضا مكانا له في القائمة عامي 2013 و2015.