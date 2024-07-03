العثور على امرأة ميتة في جوف ثعبان ابتلعها في إندونيسيا

عُثر على امرأة إندونيسية ميتة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، على ما أعلنت الأربعاء الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية في وسط إندونيسيا.



وقالت الشرطة إن المرأة البالغة 36 عاما فُقدت بعد أن غادرت منزلها صباح أمس لشراء دواء لطفلتها المريضة. وقد انتاب القلق أقاربها فذهبوا للبحث عنها.



وعثر زوجها على حذائها وسروالها على الأرض على بعد حوالى 500 متر من منزلهما بقرية سيتيبا.



وقال قائد الشرطة المحلية إيدول، "بعد فترة وجيزة، وجد (الزوج) ثعباناً على بعد حوالى عشرة أمتار من الطريق. وكان الثعبان لا يزال على قيد الحياة".



وأوضح إيانغ، وهو مسؤول في القرية، أن الزوج شعر بالارتياب بعد أن لاحظ بطن الثعبان "منتفخاً للغاية". ثم دعا قرويين لمساعدته في فتح جوف الحيوان، حيث عثروا على جثة زوجته.



ومثل هذه الحوادث نادرة للغاية، لكنّ عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم في إندونيسيا في السنوات الأخيرة بعد أن ابتلعتهم ثعابين.



وفي أوائل يونيو، عُثر على امرأة تبلغ 45 عاماً ميتة في بطن ثعبان يناهز طوله خمسة أمتار. ووقع الحادث في مقاطعة سولاويسي الجنوبية نفسها، ولكن في قرية مغايرة.



وفي العام الماضي، قتل سكان في منطقة تينانغيا في جنوب شرق جزيرة سولاويسي، ثعباناً يبلغ طوله ثمانية أمتار، بعدما رصدوه عند محاولته خنق مزارع وابتلاعه.



وفي عام 2018، عُثر على امرأة تبلغ 54 عاما ميتة داخل ثعبان يبلغ طوله سبعة أمتار في مدينة مونا في جنوب شرق المنطقة نفسها. وفي العام السابق، قضى مزارع في سولاويسي الغربية بعدما ابتلعه ثعبان يبلغ طوله أربعة أمتار في مزرعة لزيت النخيل.