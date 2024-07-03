لطيفة بنت محمد تكرّم «إقامة دبي»

كرّمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الفريق محمد أحمد المري، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر الهيئة في حي دبي للتصميم، تقديراً لإسهاماته وجهوده في دعم ملفات «دبي للثقافة» في برنامج دبي للتميّز الحكومي، ما أسهم في رفع تنافسيتها، وأثمر ارتقاءها فئة التميّز في البرنامج، وعزز مكانتها بين مؤسسات ودوائر حكومة دبي.

وكان فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، قد أسهم من خلال مبادرة «شركاء الريادة» لبرنامج دبي للتميّز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تدريب كوادر وموظفي «دبي للثقافة» لتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مجالات التميّز ومتابعتها باستمرار، من خلال عمليات التقييم الذاتي التي قام بها خبراء «فريق الإقامة» لقياس مستويات النضج في التميّز المؤسسي، وتحقيق النمو الإيجابي في تطبيق منظومة برنامج دبي للتميّز الحكومي لدى الهيئة، حيث شكلت الشراكة بين الطرفين نقطة تحول في آليات عمل «دبي للثقافة»، ما أسهم في تعزيز مهنية وشفافية فرق عملها، وترسيخ ثقافة التميّز فيها.

وتسهم مبادرة «شركاء الريادة» في تعزيز مبادئ العمل الجماعي، ونقل وتبادل المعرفة بين مؤسسات ودوائر حكومة دبي، والارتقاء بأداء الجهات الحكومية، وتوطيد علاقات الشراكة بينها، وتمكين الدوائر كافة من تطوير أدائها وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب التي تعزز قدراتها على تقديم خدمات استباقية ومتكاملة للجمهور، ما يعكس ريادة دبي ومكانتها العالمية وجهةً مثالية للعيش والعمل والترفيه.