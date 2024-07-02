في مكتبة محمد بن راشد.. شهر «كافكا» وموسيقى «النور»

توفر مكتبة محمد بن راشد في دبي، لزوارها خلال الشهر الجاري، بيئة ثقافية شاملة تجمع بين التعلم والترفيه، إذ تنظم سلسلة من الفعاليات المميّزة، التي تتنوع بين الجلسات الحوارية، وورش العمل الإبداعية، والأمسيات الأدبية والفنية، بهدف تعزيز الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع، من خلال برامج تلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية.

وتنطلق أولى الفعاليات مع «أيام المكتبة»، حيث تحتفي مكتبة محمد بن راشد بذكرى مولد الكاتب العالمي فرانز كافكا، لتبحر بالجمهور في رحلة أدبية مميّزة لاستعراض أهم أعمال المبدع الراحل وأفكاره التي أثرت الأدب العالمي، وتركته إرثاً غنياً للإنسانية. وستشكل فرصة لاكتشاف عمق فلسفة كافكا، وكيفية تعامله مع القضايا الوجودية، من خلال سلسلة من المناقشات والتحليلات النقدية التي تستكشف تأثيره في الأدب الحديث.

وستنظم المكتبة أمسية بعنوان «قصة وقصيدة»، مع الفنان مازن الناطور، والإعلامية روان ناصر، وتتضمن قراءات شعرية من قصائد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى قراءات في قصص وقصائد أخرى، تصاحبها فقرة موسيقية لعزف وغناء بعض القصائد على آلة الربابة، في خطوة لتعزيز التفاعل الثقافي، والإسهام في إحياء التراث الأدبي العربي.

بينما تقدم مكتبة الأطفال ورشة قرائية بعنوان «مكتبتي»، تهدف إلى تشجيع القراءة بين الأطفال والشباب، من خلال أنشطة تفاعلية، ستمكن جيل المستقبل من استكشاف عوالم جديدة من خلال الكتب، وتطوير حبهم للقراءة.

وستنظم المكتبة أيضاً ورشة عمل متخصصة بعنوان «فن التعليق الصوتي» مع المدرب وليد الأصبحي، والتي تتيح للمشاركين تعلم فنون التعليق الصوتي وأسراره، ما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة في مجال الإعلام والاتصال، ويمنحهم الأدوات اللازمة لتحسين أدائهم الصوتي، وإيصال رسائلهم بوضوح وقوة.

وضمن برنامج الاقتصاد والأعمال، تستضيف مكتبة محمد بن راشد ضمن برنامج الشهر الجاري رائد الأعمال الإماراتي خليفة المهيري، في جلسة حوارية بعنوان «ريادة الأعمال التكنولوجية»، بهدف تبادل الأفكار والخبرات، وتوفير فرصة للتعلم من قصص نجاح الأعمال التكنولوجية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب تعزيز التواصل وبناء الشبكات بين المشاركين، ما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ودعم رواد الأعمال في المجتمع الإماراتي.

وفي مكتبة الأطفال، ستكون هناك ورشة قرائية وفنية أخرى بعنوان «حديقتي»، تجمع بين القراءة والفن، ليتعلم الصغار كيفية إنشاء حدائقهم المصغرة باستخدام مواد فنية متنوعة، إضافة إلى التعرف إلى أنواع النباتات والزهور التي تنمو في الحدائق، وستوفر الورشة للمشاركين فرصة لتعزيز مهاراتهم الفنية والبيئية في وقت واحد.

كما تستضيف المكتبة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، بطولة للشطرنج بالتزامن مع اليوم العالمي للشطرنج، التي تعد فرصة للتنافس بين المشاركين للوصول إلى المرحلة النهائية وتكريم الفائزين، في خطوة لتعزيز التفكير الاستراتيجي والمهارات العقلية بين أفراد المجتمع.

وستستضيف المكتبة حفلاً موسيقيّاً بعنوان «النور الأبدي» وهو عرض موسيقي تفاعلي تقدمه الفنانة فرح فرسي على آلة القانون، يجسّد قصة مؤثرة عن الحب والسلام، ويتضمن مقطوعات متنوعة تدعو الجمهور إلى أجواء روحانية وتأملية، لتعكس الموسيقى موضوعات مثل الوطن، الحب، الأمومة، السلام، الفرح، الإنسانية، في رحلة تصوّر حب الإنسان لكل ما حوله.

وتعود الفعاليات إلى الكتابة الإبداعية مع الكاتب والمخرج الإماراتي محمد حسن أحمد، في ورشة عمل حول تقنيات الحوار والوصف في الكتابة الإبداعية. وتتضمن الورشة، أمثلة عملية من الأدب العربي والدراما والمسلسلات والأفلام، ما يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم الأدبية، والتمتع بتجربة تعليمية ثرية.

وتستمر الفعاليات مع ورشة عمل للأطفال بعنوان «مجلتي المفضلة»، التي ستسهم في تعليم الأطفال كيفية إنشاء مجلاتهم الخاصة، وتصميمها بأسلوب إبداعي، والتعرف إلى الدوريات والمجلات ومحتوياتها، إضافة إلى إتاحة الفرصة للأطفال لتشكيل لوحات فنية باستخدام الجرائد والمجلات، ما يوفر لهم فرصة للتعبير الفني والاكتشاف الإبداعي بطريقة ممتعة وتعليمية في آن واحد.

بصحبة صديقي المفضل

تختتم مكتبة محمد بن راشد فعاليات الشهر الجاري، مع فعالية ثقافية ترفيهية لتعزيز قيم الصداقة والتعاون بين الأطفال، بدعوة كل طفل لصديقه المفضل لمكتبة محمد بن راشد. وتتخلل الفعالية مناقشة كتاب عن الصداقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للصداقة الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.