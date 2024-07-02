بينها اقتران عملاق المجموعة الشمسية مع القمر.. الكويت تشهد 3 ظواهر فلكية خلال أسبوع

تشهد دولة الكويت ثلاث ظواهر فلكية خلال الأسبوع الجاري، من بينها اقتران عملاق المجموعة الشمسية كوكب المشتري مع القمر، وذلك وفق مركز علمي محلي متخصص في رصد تلك الظواهر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مركز العجيري العلمي، الاثنين، أن سماء الكويت سوف تتزين بثلاث ظواهر فلكية في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

وأضاف المركز في بيان أن المحبين للفلك تمكنوا "من رؤية اقتران القمر مع كوكب المريخ بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي لسماء البلاد خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بعد موعد شروق القمر وحتى قبل موعد شروق الشمس".

وذكر الموقع أنه في صباح الأربعاء "ستشهد السماء اقتران عملاق المجموعة الشمسية المشتري مع القمر، وسيتمكن سكان الكويت من رصد ورؤية الظاهرة بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء البلاد بعد منتصف الليل وحتى قبل موعد شروق الشمس".

كما تشهد الكويت، الأحد، "وصول أصغر كواكب المجموعة الشمسية، عطارد، لأقرب نقطة القمر الذي يكون في حالة (هلال متزايد) مع إمكانية رؤية الظاهرة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي لسماء الكويت من بعد غروب الشمس وحتى الساعة الثامنة مساء".

ويتخصص المركز في حساب التقويم الفلكي والمواقيت والأهلّة وتقديم استشارات علمية في مجال الفلك والفضاء، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية الفلكية، وفق موقعه الإلكتروني.