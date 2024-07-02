منها الامتنان لجسدك.. 5 طرق لزيادة سعادتك خلال ممارسة الرياضة

يتعامل بعض الأشخاص مع التمارين الرياضية على أنها أمر إلزامي يجب القيام به لتحسين الصحة أو الحفاظ على اللياقة البدنية، حيث يقومون بممارستها بلا حماس أو شغف.

تقول عالمة النفس كيلي ماكجونيغال، لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إنه من المفترض أن تتسبب التمارين الرياضية في سعادة الأشخاص، ودعم مزاجهم وصحتهم العقلية.

وأكدت أن عدم حدوث ذلك يعني أن الشخص لا يمارسها بالشكل الصحيح.

وأضافت: "أقول دائماً إن التمرين هو بمثابة جرعة من الأمل تجري في جميع أوردة الجسم، إنه يسمح لنا بالشعور بأن جسدنا هو صديقنا وشريكنا، وليس شيئاً نحاول إصلاحه أو التحكم فيه من خلال الحركة".

ولفتت ماكجونيغال إلى أن هناك 5 طرق لزيادة السعادة، خلال ممارسة التمارين الرياضية؛ وهي:

قم بممارسة التمارين في الهواء الطلق

تقول ماكجونيغال: "إن ممارسة التمارين في الهواء الطلق وفي وسط الطبيعة تضع الدماغ في حالة من الوعي المتزايد باللحظة الحالية، الأمر الذي يمنحه شعوراً أكبر بالحيوية والنشاط والسعادة، ويخلّصه من الثرثرة الداخلية والتوتر والقلق".

استمع إلى أغانيك المفضلة

قم بوضع قائمة بالأغاني المفضلة لك، واستمع إليها بصوت مرتفع أثناء ممارسة الرياضة، حيث تقول ماكجونيغال إن هذا الأمر يرفع معدل ضربات القلب، ويعطي الشخص شعوراً بالنشوة والسعادة.

ابحث عن صديق

تنصح ماكجونيغال بالبحث عن صديق يمارس التمارين معك يومياً، مشيرة إلى أن هذا الأمر يجعل ممارسة الرياضة أمراً أكثر جلباً للسعادة.

وتضيف: "سيُشعرك ذلك بالدعم الشديد وسيشجعك على ممارسة الرياضة بانتظام. علاوة على ذلك، ستساعدك التمارين أيضاً على أن تكون اجتماعياً أكثر، فالأشخاص الذين يمارسون الرياضة، أفادوا بأنهم أقل شعوراً بالوحدة، وذكروا أن لديهم علاقات أفضل مع الآخرين".

ابحث عن شيء تحب فعله حقاً

تقول ماكجونيغال: "فكر في التمارين التي تحب ممارستها، والتي طالما كانت لها تأثيرات إيجابية عليك وعلى نفسيتك وحياتك".

وتابعت: "هذا الأمر شديد الأهمية، خصوصاً حين يفقد الشخص شغفه وحماسه لممارسة الرياضة".

كن ممتناً لجسدك

أثناء ممارسة الرياضة، كن دائماً ممتناً ومقدِّراً لجسدك؛ لقدرته على الحركة وامتلاكه الطاقة التي تسمح لك بالقيام بهذه التمارين.

وتقول ماكجونيغال إن هذا الامتنان يؤثر إيجاباً على العقل والتفكير والنفسية، ويزيد سعادتك وحماسك لأداء مزيد من التمارين.