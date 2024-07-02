مهرجان الأفلام الكورية يعود إلى دبي

تنطلق بعد غد فعاليات مهرجان الأفلام الكورية خلال دورته الثامنة، التي ستقدم في كل من أبوظبي، ودبي التي يعود إليها، بعد آخر عرض له فيها عام 2018.

وسيتيح المهرجان الذي ينظمه المركز الثقافي الكوري وسفارة جمهورية كوريا الجنوبية في دولة الإمارات الفرصة لعشاق السينما للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأفلام الكورية في ياس مول، أبوظبي (من الرابع إلى السابع من الشهر الجاري)، وفي فيستيفال سيتي مول (من 12 إلى 14 الجاري). ويستكشف المهرجان هذا العام موضوع «الحرية» من خلال مجموعة متنوعة من الأفلام تعرض قصصاً من حقب زمنية مختلفة، ملبية أذواق الجميع. وتتنوع الأفلام بين الفانتازيا والكوميديا والدراما التاريخية والغموض والموسيقى والأفلام المستقلة.

وستعرض أفلام تاريخية مثل «الطريق إلى بوسطن» و«نوريانغ، البحر المميت» و«البطل»، بينما تتناول أفلام معاصرة مثل «قصر الأحلام» و«إعادة ضبط الحب» و«النوم» تحديات المجتمع الحديث والمرونة المطلوبة للتغلب عليها. وسترسم أعمال عدة، من بينها «فيلم بورورو: مغامرة قلعة التنين» الابتسامة على وجوه الأطفال.

ويُعدُّ المهرجان فرصة لمحبي السينما للاستمتاع بهذه القصص خلال إجازة الصيف.