متحف ساروق الحديد.. محطة فارقة في تاريخ الإمارات والمنطقة

يمثل متحف «ساروق الحديد» الذي دشنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في منطقة الشندغة ببر دبي، حقبة أساسية من تاريخ الإمارات، كما أنه يرتبط بالمستقبل بعدما أصبح شعاراً لـ«إكسبو 2020 دبي» بإبداعاته وابتكاراته.

واختير المتحف بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.

ويُعدُّ المتحف إضافة نوعية إلى معالم دبي، ويضم قطعاً أثرية تعود إلى آلاف السنين تروي حكايا عن قبائل عربية عاشت هنا قبل آلاف الأعوام، وتبين ما احتواه ذلك الموقع التاريخي (ساروق الحديد) من بقايا حيوانات مستأنسة كالإبل والغزلان، وكذلك الأفاعي، إلى جانب قطع برونزية وذهبية وحديدية وأوانٍ فخارية كان قاطنو المنطقة يستخدمونها في العصرين الحجري والبرونزي يعود تاريخها إلى 3000 عام خلت، ما يعكس أهمية إمارة دبي ودورها التاريخي والريادي منذ تلك الفترة في الربط بين الحضارات القديمة حتى يومنا الحاضر.

واكتشف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، موقع ساروق الحديد الأثري أثناء إحدى جولات سموّه التفقدية للمنطقة، وأمر سموّه بإجراء الحفريات للكشف عن مضامينها الأثرية. ومن خلال أعمال التنقيب بالموقع تم الكشف عن آلاف القطع الأثرية النادرة التي ارتبطت بالأهمية الاقتصادية والدينية السائدة آنذاك.

بينما يقع المتحف في بيت الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة الشندغة التراثية، ويحتوي على قاعة بها 20 شاشة تعرض أسرار متحف ساروق الحديد والآثار الموجودة فيه، وثماني قاعات عرض للعصر الحجري والبرونزي. وفي المتحف المكون من طابقين، يوجد في وسطه فناء رحب «الحوش»، حيث يتعرف الزائر إلى حكاية أحد أهم المواقع الأثرية المكتشفة في دولة الإمارات.

وتعكس الآلاف من القطع الأثرية التي عثر عليها أهمية موقع ساروق الحديد، التي غيّرت مفهومنا عن تاريخ دبي.

ويقدم المتحف سلسلة من النشاطات والتجارب المتنوعة، التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية ومدى اختلاف اهتماماتها، وأثناء البحث عن إجابات للأسئلة التي لم تحسم عن الموقع، فإن المختصين يواصلون دراسة الحقائق والنظريات التي تكمن وراء الأدوات المكتشفة والتسلسل الزمني للموقع.

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