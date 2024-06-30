قفزة فرح في دبي

لحظة مرح طفولية، وقفزة فرح عالية تكاد تلامس الشمس، على شاطئ «كايت بيتش» في دبي، حيث تنتشر الألعاب والأنشطة المتنوعة التي تسعى إلى جعل فصل الصيف حافلاً بالتجارب المنعشة، والذكريات الجميلة التي لا تنسى، في «مدينة السعادة» التي تفاجئ سكانها وزوارها مع إشراقة كل صباح بكثير من الفعاليات المبهجة، بداية من ساحل الخليج العربي، مروراً بمراكز التسوق، وصولاً إلى وجهات بلا حصر تتنافس جميعها على شيء واحد.. وهو رسم الابتسامة على الوجوه.