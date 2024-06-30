«إجازة سعيدة».. متعة واستفادة بين جنبات 6 متاحف

أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف مخيمها الصيفي «إجازة سعيدة» لعام 2024، مستهدفاً الأطفال بحزمة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية باللغتين العربية والإنجليزية، في ستة متاحف مختلفة تضم: متحف الشارقة البحري، ومربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار، ومتحف الشارقة العلمي، ومتحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون.

ويعد المخيم جزءاً من الدور المحوري الذي تقوم به هيئة الشارقة للمتاحف باعتبار متاحفها مراكز تعليمية غير تقليدية، تعمل على إثراء المعرفة وتحفيز الفضول العلمي والفني لدى أفراد المجتمع، من كل الفئات العمرية والقدرات المختلفة، إذ تنظم العديد من البرامج وورش العمل، والمسابقات والأنشطة التفاعلية، والمعارض التي تسهم في تطوير المهارات وتنمية الإبداع، وتعزيز قدرات الأفراد على الابتكار.

وسيقدم كل متحف مجموعة متنوعة من الورش والمسابقات والأنشطة التعليمية الممتعة التي تتطلب جميعها التسجيل المسبق لكل أسبوع، بشكل منفصل.

وتنطلق شارة بدء المخيم في ثلاثة متاحف: «الشارقة للحضارة الإسلامية» و«الشارقة للفنون» و«الشارقة العلمي»، إذ سيخوض المشاركون مجموعة من التجارب العلمية والورش المتنوعة تحت عنوان «استكشاف الابتكار» من 15 إلى 18 يوليو المقبل، ومن 22 إلى 25 من الشهر نفسه، ما يتيح للأطفال استكشاف عالم الابتكار، وتعلم أهمية التجارب العلمية في الحياة اليومية، ومزج الألوان وفن صناعة الرسوم المتحركة، وممارسة الطباعة، كما يستكشفون قوة المغناطيس، والأجرام السماوية والمركبات الفضائية، ما يمنحهم مساحة للتفكير في إمكانية الحياة على كواكب أخرى، ويتيح لهم فرصة تعلم تُفضي إلى تعزيز مهاراتهم الابتكارية.

وسيقدم برنامج «رحلة إلى عالم الفن» في متحف الشارقة للفنون، تجربة مميزة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً، من 15 إلى 18 يوليو المقبل، ولليافعين من 13 إلى 17 عاماً من 22 إلى 25 يوليو، إذ يمكن للمنتسبين اكتشاف أنواع مختلفة من الفن عن طريق تجربة تقنيات مختلفة، وخلق أعمالهم الفنية الخاصة.

وفي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية سيتمكن الحضور من الغوص في أسرار الكيمياء والرياضيات والهندسة والعلم، من خلال تجارب ممتعة يوفرها برنامج «رحلة إلى العلوم والإبداع» على مرحلتين: من 15 إلى 18 يوليو، ومن 22 إلى 25 يوليو. وسيطلع المشاركون عن كثب على أسرار عالم الساعات والنجوم والضوء، والاحتفال بالآلات الموسيقية في جو تفاعلي، إضافة إلى تعلم فن «الإبرو»، والأنماط الإسلامية، وتزيين الزجاج.

ويحمل متحف الشارقة للآثار زواره في رحلة غامرة في علم الآثار والاكتشاف من خلال برنامج «المسافرون عبر الزمن.. رحلة إلى الماضي»، من 22 إلى 25 يوليو المقبل، ومن 29 يوليو إلى الأول من أغسطس المقبلين، يتعلمون خلالها طرق التجارة في العصور القديمة وأدوات التجميل المستخدمة من قِبل الأسلاف في برنامج تتخلله قصص مشوقة ومسابقات ممتعة تثري تجربتهم وتجعلها لا تُنسى.

وفي مربى الشارقة للأحياء المائية، سيتاح للصغار الغوص في أسرار البحار والمخلوقات البحرية المدهشة والحياة تحت الماء، من خلال برنامج «المخلوقات البحرية» من الخامس إلى الثامن من أغسطس المقبل، ومن 12 إلى 15 من الشهر نفسه. فمن خلال مغامرة مثيرة سيشاهد المشاركون الأسماك الملونة، والسلاحف الجميلة، ونجم البحر الساحر، ويتعلمون كيفية استخراج اللآلئ الثمينة.

مهن الأجداد

يكتشف المشاركون في مخيم «إجازة سعيدة» الصيفي، في الفترة من الخامس إلى الثامن من أغسطس المقبل، ومن 12 إلى 15 من الشهر نفسه، مهناً بحرية، كالغوص وتجارة اللؤلؤ وصناعة السفن من خلال ورش وأنشطة تفاعلية متنوعة في متحف الشارقة البحري.

• 15 يوليو المقبل تنطلق المحطة الأولى للمخيم.

• كل متحف سيقدم مجموعة من الورش والمسابقات والأنشطة.