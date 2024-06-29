شقيق شيرين: "الناس اللي بتبعتلي دي أختك.. كلام الأفلام ده شبعت منه"

كشف محمد عبد الوهاب شقيق المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شقيقته تقدمت ببلاغ ضده إلى النائب العام قبل يومين.

ويبدو أن الأزمة بين المطربة المصرية وشقيقها لن تهدأ قريبا أو تحل بشكل ودي، وذلك بعد الرسالة الغاضبة التي أطلقها شقيق المطربة المصرية.

شيرين التي اتهمت شقيقها بالعديد من الاتهامات، وتحدثت عن استغلاله لها، وصل الأمر بينها وبين شقيقها إلى القضاء، قبل أن يتم حفظ القضية القديمة بينهما، وبداية قضية جديدة بين الثنائي.

وكتب شقيق شيرين رسالة شديدة اللهجة إلى من وصفهم بالملائكة، ممن يرغبون في إنهاء الخصام بينه وبين شقيقته، ووضع حد للأمر، خاصة أن الثنائي أشقاء.

حيث كتب محمد عبد الوهاب قائلا "والنبي يا ملايكة.. الناس اللي بتبعتلي دي أختك.. والدم عمره ما يبقى ميه.. والظفر عمره ما يطلع من اللحم.. وكلام الأفلام ده خلاص شبعت منه كتييير".

ليكشف عما قامت به شيرين مؤخرا قائلا "دي واحدة من سنتين كانت هتحبسني.. ولسه مقدمة بلاغ فيا في النائب العام من يومين"، ليعلن عن أزمة جديدة بينه وبين شقيقته.

كما وجه عبد الوهاب رسالة إلى وسائل الإعلام التي تحاول التواصل معه مؤخرا قائلا "الأخوة الصحفيين والإعلاميين ومعدي البرامج اللي عايزينها حريقة.. ريحوا نفسكوا.. أي حاجه هحب أوضحها هنزلها عندي.. محدش يكلمني".