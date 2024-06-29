زوج يفضح زوجته الممرّضة: تسرق أدوية المستشفى!

نشر زوج تونسي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، عرض من خلاله مجموعة من الأدوية والمعدات الطبية، قال إن زوجته الممرضة سرقتها من المستشفى وقامت بتخزينها في المنزل، حتى كادت تحوله إلى صيدلية، داعيا رئيس الدولة ووزير الصحة إلى التدخل العاجل لحماية دواء التونسيين والقيام بالإجراءات لضرورية.

وفتحت السلطات الصحية بمحافظة صفاقس، الخميس، تحقيقا في مقطع الفيديو الذي حقق آلاف المشاهدات والتفاعلات، مع تعليقات متباينة من الناشطين، بين من أثنى على تصرف الزوج الذي انحاز للمصلحة العامة على حساب زوجته، ومن انتقده واعتبر أنه فعل انتقامي ردا على نشوب خلاف بينه وبين زوجته، كما فتح نقاش بشأن التصرّف في الأدوية في المستشفيات العامة وما يشوبه من إخلالات وشبهاد فساد.

وانتقد البعض تصرف الزوج وعاب عليه فضح زوجته أمام الجميع، مشيرين إلى أنه كان من الأفضل إقناعه لها بالتخلّي عن هذه الممارسات، حتى أن أحد المعلقين اعتبر أن الزوج شريك في الجريمة لأنه تستر على أفعال زوجته في السابق، وانتظر حتى نشوب خلاف بينهما لينتقم منها ويفضحها، فيما رأى آخرون أن الزوج صاحب مبدأ لأنه تحمّل المسؤولية وأراد منع سرقة أدوية المرضى، رغم أنّ الفاعلة هي زوجته.

وتفاعلا مع ذلك، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، فتح أبحاث إدارية وأمنية للتأكدّ والتثبّت من صحة ما ورد في الفيديو، كما تم استدعاء الممرضة وزوجها للتحقيق معها.