نجوم عرب عززوا صورة الفن العربي خارج الحدود

على امتداد السنوات الأخيرة، شهدت الساحة العالمية بزوغ عدد واسع من الأسماء العربية التي نجحت - في مجالات الفنون المختلفة - في تجاوز حدود المحلية لتحقيق شهرة واسعة في الخارج، وإثبات نفسها على المستوى الدولي. ولعل الشواهد العربية كثيرة في هذا المجال أبرزها تجارب مجموعة من نجوم ومشاهير الفن، وما قدموه من أعمال عكست مواهبهم، لتجذب إليهم أنظار العالم من حولهم، وتسهم في تعزيز الصورة الإيجابية للعالم العربي، سواء من دفة الموسيقى والغناء، أو منصة الدراما والسينما، التي نجحت كأشكال فنية متنوعة، في كسر حواجز ثقافية كثيرة، وجعل العالم يعترف بقدراتهم وإبداعاتهم.

عرب في السينما والدراما

بعد تجربة نحو 31 عملاً سينمائياً ودرامياً، دخل النجم المصري الشاب أحمد مالك تجربة سينمائية عالمية مهمة، خاضها عام 2020، في فيلم «حارس الذهب» تحت إدارة المخرج والمؤلف رودريك ماكاي، ليتشارك بطولة العمل مع النجم الأسترالي ديفيد وينهام، والنجم النيوزيلندي جاي رايان. ويعد هذا الفيلم الذي تصدر النجم المصري لأول مرة على الإطلاق بطولته، أولى خطواته على طريق العالمية بعد انخراطه في برنامج «نجوم صاعدون» الذي عُقد على هامش مهرجان تورنتو، لاختيار النجوم المشاركين في الأفلام، ليكون بذلك أول عربي مصري يتعاقد مع وكالة عالمية.

أما الممثل المصري الكندي مينا مسعود، الذي برزت موهبته مبكراً في سماء هوليوود فقد بدأ حياته الفنية ممثلاً في عام 2011، ليحصل في 2019 على فرصة المشاركة في فيلم «غريب ولكن حقيقي»، وصولاً إلى الفرصة التي حققت له نقلة نوعية في مسيرته، وهي تجربة اختيار شركة «ديزني» له لتصدر بطولة الفيلم الشهير «علاء الدين» عام 2019، بمشاركة التجربة مع النجم العالمي ويل سميث.

واتسمت مسيرة الممثل الأميركي ذي الأصول المصرية، رامي مالك، بمحطات فنية عديدة، انطلق فيها الفنان عام 2004، وصولاً إلى جائزة الأوسكار عام 2019 لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «بوهيميان رابسودي» الذي جسد فيه مالك شخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري، فيما استطاع النجم لاحقاً أن يصبح واحداً من أبرز نجوم هوليوود، ويضم إلى رصيده سلسلة من الجوائز المرموقة.

حضور دولي للأغنية العربية

وفي صدارة القائمة يبرز نجم «الشاب خالد» الذي ذاع صيته وشهرته كنجم في فرنسا وبين المهاجرين في مختلف بلدان العالم، الأمر الذي ضاعف عدد معجبيه في جميع أنحاء العالم، ليتعاون مع العديد من فناني الـ«هيب هوب». وأصبحت أغنيته «ديدي» أيقونة عربية ذات شعبية واسعة حول العالم.

وفي السياق نفسه، أصبح المغني المغربي ومنتج موسيقى البوب سعد لمجرد، واحداً من أكثر الفنانين متابعة على منصة «يوتيوب» ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وحصدت أغنيته الشهيرة «المعلم» أكثر من مليار مشاهدة على «يوتيوب»، ما أسهم في رفع مستوى شهرته، في الوقت الذي أسهمت تجربة لمجرد في التعاون مع فنانين عالميين، مثل شريا غوشال وريدوان في تعزيز مكانته على الساحة الموسيقية العالمية.

وتعد المغنية اللبنانية إليسا واحدة من أشهر المغنيات في العالم العربي، وقد حققت نقلة نوعية خارج نطاق العالم العربي، بفضل نيلها العديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك ثلاث جوائز موسيقية عالمية، وست جوائز «موريكس»، فيما باعت إليسا أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية، ما جعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط.

ويعد «الهضبة» عمرو دياب الذي تربع على عرش الأغنية في مصر لما يزيد على 30 عاماً، من أكثر الفنانين العرب شهرة على الساحة العالمية، بعد حصوله على جائزة الموسيقى العالمية سبع مرات عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط.

لبكي في «كان السينمائي»

من بوابة السينما، وبعد ثلاث مشاركات سابقة في مختلف فئات «كان السينمائي»، برزت تجربة المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، على ساحة المهرجانات السينمائية العريقة، خصوصاً بعد فوز فيلمها «كفرناحوم» بجائزة لجنة التحكيم في ختام الدورة 71 للمهرجان، ما أسهم في تزايد تداول اسمها بين أوساط المهرجانات الدولية، وصولاً إلى تسجيل حضورها الفاعل اليوم كأحد أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته 77 التي ترأستها هذا العام، النجمة غريتا غيرويغ، مخرجة فيلم «باربي»، وذلك بعد أن كانت عضواً في لجنة تحكيم فئة «نظرة ما» عام 2015، والتي ترأستها عام 2019.