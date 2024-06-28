فتاة مصرية تتعرض لحروق بالغة إثر انفجار هاتفها في جيبها

تعرضت فتاة مصرية، الخميس، لإصابات بالغة إثر انفجار هاتفها الجوال في جيب بنطالها.

الحادثة التي شهدتها مدينة الأقصر جنوب مصر كان سببها على الأرجح ووفق التحقيقات ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت لأعلى مستوياتها، ما أدى لانفجار الهاتف المحمول الذي كان بحوزة الفتاة، وأدى لاشتعال النيران فى ملابسها، وإصابتها بحروق.

وقال شهود عيان إن الفتاة كانت تسير في الشارع، والهاتف في داخل ملابسها، حبن شعرت بسخونة كبيرة وخروج دخان من "جيب بنطالها"، فقامت بإخراجه سريعا وفوجئت بانفجاره وخروج دخان كثيف واشتعال النيران في الهاتف وفي ملابسها.

ونجح عدد من المارة في إنقاذ الفتاة، وقاموا بسكب المياه على الهاتف محاولين السيطرة على الدخان المتصاعد، مشيرين أنها أصيبت بحروق في يدها اليمنى أثناء استخراج الهاتف قبل الإنفجار بلحظات.