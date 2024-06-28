الشمس في وداع مبدع من شواطئ دبي

أن تكون في حضرة غروب الشمس على شواطئ جميرا، فحكماً أنت أمام مشهد من أجمل المشاهد التي تختصر في جمالها وروعتها الكثير من المعاني والتفاصيل. ويستقطب مشهد الغروب يومياً وفي مواقع مختلفة من دبي، الكثير من الباحثين عن قضاء لحظات من الهدوء والسكون والتأمل.

يكتفي بعض الناس بمراقبة الأمر من الشاطئ، ومن المرافق الكثيرة والمميزة التي توفرها بنية دبي السياحية الشاطئية، من مناطق مخصصة للشواء، ومسارات للمشي والجري، وغيرها كثير من المقاهي والمطاعم المميزة، ويختار بعضهم المضي قدماً في خط الأفق وعلى طريق الشمس الذي ترسمه ملتمعاً مثل عقد من الألماس المنثور.

إنها لحظات مسكونة بكل ما يبعث في النفس من هدوء وسكينة، لحظات في حضرة جمال طبيعة دبي وأنت تودع يوماً وتستعد ليوم جديد.